Bursa'da Husumetlisini Takip Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Husumetlisini Takip Eden Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisini takip edip kamyonete binerken silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, borç meselesi yüzünden Caner Y'yi vurduğunu öne sürdü. Caner Y'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

27.06.2024 17:17
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisini takip edip kamyonete binerken silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Caner Y'yi borç meselesi yüzünden vurduğunu öne süren şüpheli Evren A'nın, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Evren A'nın ifadesinde, Caner Y'nin kendisinden para aldığını ancak borcunu ödemediğini, bu nedenle daha önce tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Olay öncesi ise Caner Y'ye arkasından seslendiğini savunan Evren A'nın, "Yana doğru hamle yapınca silah çekecek sandım ve yanımdaki tabancayla bir el ateş edip kaçtım." dediği ifade edildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edilen Evren A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Caner Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yıldırım ilçesinde Caner Y'yi evinden çıktıktan sonra takip eden Evren A, Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada yaklaşarak bu kişiye tabancayla ateş etmişti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen silahlı saldırıda başından vurulan Caner Y. hastaneye kaldırılmış, Evren A. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Husumetlisini Takip Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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