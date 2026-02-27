Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Herkesin Eşit, Adil Yaşayarak Söz Sahibi Olduğu Bir Kent İnşa Ediyoruz" - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Herkesin Eşit, Adil Yaşayarak Söz Sahibi Olduğu Bir Kent İnşa Ediyoruz"

27.02.2026 10:49  Güncelleme: 12:10
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kestel'de düzenlenen iftar programında eşitlik ve dayanışma mesajı vererek, halkla birlikte yönetim anlayışını benimsediklerini dile getirdi.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kestel'de düzenlenen iftar programında, "Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hiç kimsenin geride bırakılmadığı herkesin eşit, adil yaşayarak söz sahibi olduğu bir kent inşa ediyoruz. Halkımızla yan yana olmak, düşüncelerini dinlemek ve ortak akılla karar almak bizim yönetim anlayışımızdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programı Kestel ilçesinde gerçekleştirildi. Kestel Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Nihat Yeşiltaş, parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

"Dayanışma varsa umut da vardır"

İfta öncesi vatandaşlar ile sohbet eden Bozbey, ramazanda eşitlik, kardeşlik ve barış gibi duyguları yoğun bir şekilde hissettiklerini söyledi. Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir şekilde yaşanması için iftar programları, iftariyelik dağıtımı ve Ramazan Sokağı gibi birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Bozbey, "Dayanışma varsa umut da vardır. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hiç kimsenin geride bırakılmadığı herkesin eşit, adil yaşayarak söz sahibi olduğu bir kent inşa ediyoruz. Halkımızla yan yana olmak, düşüncelerini dinlemek ve ortak akılla karar almak bizim yönetim anlayışımızdır" dedi. Geçim şartlarının zorlaştığı bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Bozbey, "Dar gelirli ailelerin yükünün arttığını da biliyoruz. Bu nedenle sosyal desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. İlgili bakanlığın belirlediği kriterlere uygun biçimde desteklerimizi sağlıyoruz. Hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise iftar sofrasında bir araya gelmelerini sağlayan Bozbey'e teşekkür ederek, ramazan ayının coğrafyaya huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diledi.

İftar yemeğinin ardından Kestel Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ve Kestel Taksi Durağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, teravih namazının ardından Kestel Merkez Vani Mehmet Camii'nde tatlı ikramında bulundu.

