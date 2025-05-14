Bursa'da İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Açıldı

Orhangazi'de kapasitesi 51 bin metreküpe çıkarılan tesis, 150 bin kişiye hizmet verecek şekilde açıldı.

14.05.2025 14:35
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Bursa Büyükşehir Belediyesince İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin açılışı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevcut 17 bin metreküplük günlük kapasitesini 51 bin metreküpe çıkaran ve AB standartlarına uygun olarak donatılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi törenle hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2050 yılı göz önünde bulundurularak planlanan tesisin, artık 150 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştığını belirtti.

AB standartlarına uygun ileri biyolojik arıtma sistemleriyle donatılan tesisin, yarının da ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış bir mühendislik başarısı olduğunu aktaran Bozbey, şunları kaydetti:

"Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisimiz ile mevcut 17 bin metreküplük günlük kapasite 51 bin metreküpe çıkarılmıştır. Özellikle müsilajla mücadelede etkili bir ilerleme daha sağlamış oluyoruz. Orhangazi'nin nüfusu 82 bini aştı. Tesisimiz, 150 bin kişiye hitap edebilecek şekilde tasarlandı. Artık bu bölgedeki her bir vatandaşımız, sağlıklı bir çevrede güvenle yaşayabilecek."

Törene, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yöneticileri, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Açıldı - Son Dakika

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