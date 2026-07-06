Bursa İnegöl'de Metrobüs Hattı İçin İlk Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de Metrobüs Hattı İçin İlk Test Sürüşü Yapıldı

06.07.2026 14:10  Güncelleme: 14:48
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de 13,73 km uzunluğunda planlanan metrobüs hattı için ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. 25-30 duraktan oluşacak hat ile yıllık 1,8 milyon yolcuya hızlı ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'de hayata geçirilmesi planlanan metrobüs hattı için ilk test sürüşü yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de metrobüs hattı için test sürüşlerine başladı. Yaklaşık 13,73 kilometre uzunluğunda ve 25-30 duraktan oluşacak şekilde planlanan metrobüs hattının seyahat süresinin 37 dakika olması öngörülüyor. 270 yolcu kapasitesine sahip metrobüsler, mevcutta İnegöl'de hizmet veren 6 otobüsün taşıdığı yolcu kapasitesine eşdeğer hizmet sunacak.

Yıllık yaklaşık 1,8 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen hatta, ana omurga güzergahında 7-10 dakika aralıklarla sefer düzenlenecek. Böylece vatandaşlar, uzun süre beklemeden daha hızlı, konforlu ve güvenli bir toplu ulaşım hizmetinden faydalanabilecek.

Proje kapsamında Alanyurt, şehir merkezi, sanayi bölgeleri, terminal çevresi, eğitim ve sağlık alanları, ticaret merkezleri ile yeni gelişen yerleşim bölgeleri güçlü bir toplu ulaşım aksı üzerinde birbirine bağlanacak. Bu sayede vatandaşların ulaşım sürelerinin kısalması ve kent içi erişimin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor.

Projenin ilk test sürüşüne Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve belediye bürokratları katıldı.

"DAHA GÜZEL SÜRPRİZLERİMİZ DE OLACAK"

Başarıyla tamamlanan test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Biba, "Metrobüs test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Amacımız büyüyen İnegöl'de daha hızlı, daha konforlu, daha güvenli bir ulaşım sağlamak. İnegöl'ü metrobüsle buluşturmayı öngörüyoruz ve bunun çalışmasını yapıyoruz. İnegöllü hemşerilerimize bu konforu sağlamaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de daha güzel sürprizlerimiz olacağına da inanıyorum" dedi.

İnegöl'ün büyüdüğünü ve nüfusun arttığını belirten Taban, "Bir metrobüs denemesi gerçekleştirdik. Toplu ulaşıma alternatif bir hat kurulması anlamında Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları vardı. Şahin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Test gayet olumluydu" diye konuştu.

Yeni bir projeyi hayata geçirmek için burada olduklarını belirten Salman ise "Canla başla çalışmaya devam ediyoruz. İnegöl, hızlı büyüme ve gelişmesiyle beraber yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba da gerekli yatırımları yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de Metrobüs Hattı İçin İlk Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika

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