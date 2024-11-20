Bursa\'da İplik Fabrikasında Kimyasal Sızıntı: 15 İşçi Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı

Güncel

BURSA'nın Orhagazi ilçesinde bir iplik fabrikasının boyahanesindeki kimyasal sızıntıdan 15 işçi etkilendi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü fabrika tahliye edildi.

Orhangazi ilçesi Gölyolu Harmansazı mevkiinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde saat 10.00 sıralarında kimyasal sızıntı meydana geldi. Yoğun duman fabrikanın etrafını sararken, ihbarla fabrikaya itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 15 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Bölümü'nde gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada bin 150 işçinin çalıştığı fabrika tahliye edildi. Üretimin durdurulduğu fabrikada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, gazdan etkilenen işçiler nedeniyle hastanelerin acil servislerinin kapatıldığı, acil servise hasta kabul edilmediği bildirildi.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),