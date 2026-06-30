Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Kayhan'daki Yangına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Kayhan'daki Yangına Hızlı Müdahale

30.06.2026 15:54  Güncelleme: 16:53
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Bursa Osmangazi'de bir iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın, 34 personel ve 16 araçlık müdahaleyle kontrol altına alındı. Başkan Vekili Şahin Biba da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kayhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın haberini alan Başkan Vekili Şahin Biba, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Osmangazi ilçesi Kayhan Bölgesi'ndeki yangın noktasına kısa sürede intikal eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızlı ve koordineli müdahale sayesinde alevlerin yayılması önlendi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen iş yeri yangınını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Yangına 34 personel ve 16 itfaiye aracıyla müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine, Tarım Peyzaj A.Ş. de 4 personel ve 4 su tankeri ile destek oldu. Ayrıca drone ekibi, yangının izlenmesi ve doğru noktalara müdahale edilmesi amacıyla koordinasyon desteği sağladı.

Başkan Vekili Şahin Biba da yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerden yangının boyutlarına ilişkin bilgi alan Biba, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaraların sarılması için gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Kayhan'daki Yangına Hızlı Müdahale - Son Dakika

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