Bursa'da Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Operasyonu

Bursa\'da Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Operasyonu

Bursa'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan kaçak cep telefonları, elektronik sigaralar ve sigaralar ele geçirildi, otobüs şoförü gözaltına alındı.

28.11.2024 14:18  Güncelleme: 14:32
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BURSA'da yolcu otobüsünün koltuk altlarına ve kenarlara gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu, elektronik sigara ve sigara ele geçirildi, şoför A.Ç., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şeriler arası otobüsle gümrük kaçağı ürünlerin sevkiyatının yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Plakası ve güzergahı belirlenen otobüs, İnegöl ilçesinde durduruldu. Yolcular indirildikten sonra otobüste yapılan aramada, aracın koltuklarının altındaki tabana ve kenarlara gizlenmiş 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara, 300 sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, otobüs şoförü A.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli A.Ç. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika

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