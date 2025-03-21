Bursa'da Kaçak Göçmenlere Kalacak Yer Temin Eden Üç Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Göçmenlere Kalacak Yer Temin Eden Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da, çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan 39 yabancı uyruklu göçmene kalacak yer sağladığı ve çalıştırıldığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Göçmenler, çalışma izinleri olmadan iş yerlerinde çalıştırıldıkları ve ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

21.03.2025 20:58  Güncelleme: 23:33
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BURSA'da çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan 39 yabancı uyruklu göçmene kalacak yer temin ederek bir işyerinde çalıştırdığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ekipleri yapılan çalışmalarda merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıkları tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 39 yabancı uyruklu göçmen muhafaza altına alınarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 39 yabancı uyruklunun tamamının çalışma izinlerinin bulunmadığı saptandı. Ayrıca 29 göçmenin kimliklerinin bulunmadığı, 7 kaçak göçmenin de geçici koruma kimlik belgelerinin bulunduğu, 3 kişinin farklı ile kayıtlı olduğu, 2 göçmenin ise yaşının küçük olduğu tespit edildi.

Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyrukluların ifadelerinde çalışmak için Bursa iline geldiklerini belirtilen, iş yerlerinde çalışma izinleri olmadan bütün ihtiyaçları karşılanarak, kendilerine kalacak yer temin edilmek suretiyle çalıştırıldıklarını beyan etti. Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen B.U. ve Ş.K.ve K.D. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ifadeleri alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Göçmenlere Kalacak Yer Temin Eden Üç Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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