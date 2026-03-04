Bursa'da Kaçak Sigara İmalatı Operasyonu

Bursa'da kaçak sigara imalatı yaptığı belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 460 kilo 700 gram tütün, 60 bin 720 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 250 bin boş makaron ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan U.T.T. ve B.M. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.