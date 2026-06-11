Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Bursa\'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı
11.06.2026 22:10
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Jandarma, Bursa'da kaçak tütün üretimine yönelik operasyonda 401 bin makaron ve 6 kişiyi yakaladı.

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 401 bin makaron, 2 bin 400 adet sahte bandrol, 27 bin 200 adet makarona basılmış tütün, 98 kilo tütün, 2 adet sigara basma makinesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında 4 imalathaneyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin ile 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Kaçak imalathanelerde yapılan aramalarda 401 bin 200 makaron, 2 bin 400 adet Sökülmüş yada sahte bandrol, 27 bin 200 adet makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 98 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 100 adet çok amaçlı boş sigara kutusu, 500 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi ve 16 litre yabancı bandrollü içki geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuşurken, gözaltına alınan 6 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Makaron, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilay Öztürk Nilay Öztürk:
    devlet ne yapmayı denemişse insanlık ona ihanet etmiş işte bu da bunun kanıtı 0 0 Yanıtla
  • Taylan Çalı Taylan Çalı:
    her zaman aynı hikaye işte operasyon yapıyorlar medya gösterisine çıkıyorlar ama asıl sorun yerde kim buna göz yumuyo onu bilmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Bilgin Darılma Bilgin Darılma:
    vay be bu kadar mı yapıyorlarmış ya memleket ne hale gelmiş ben bilmiyodum ki bu kadar kaçak tütün var böyle şey 0 0 Yanıtla
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