Bursa'da Kadın Kaçırma İddiası - Son Dakika
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Bursa'da Kadın Kaçırma İddiası

26.06.2026 01:03
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, teyzesinin çocukları tarafından darbedilip kaçırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadının, evinin önünden teyzesinin çocukları tarafından darbedilip kaçırıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Şirinevler Mahallesi 77. Sokak'ta ablasıyla yürüyen 21 yaşındaki S.A, park halindeki bir araçtan inen teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. tarafından zorla araca bindirilmek istendi.

Olaya müdahale eden abla Z.A'yı da darbeden ikili, S.A'yı araca bindirip kaçırdı.

Aile büyükleriyle bildikleri yerleri arayan ancak kardeşini bulamayan Z.A. polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri kadını ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yıldırım, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

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