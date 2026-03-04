Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Atölye Çalışmasıyla Kadın Çalışanların Haklarına Dikkat Çekildi - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Atölye Çalışmasıyla Kadın Çalışanların Haklarına Dikkat Çekildi

04.03.2026 15:35  Güncelleme: 16:26
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ÜÇGE Fabrikası'nda 'Hak Çemberi Atölyesi' düzenleyerek kadın çalışanların ekonomik haklarını ve eşitlik anlayışını sanatsal bir şekilde ortaya koymalarını sağladı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ÜÇGE Fabrikası'nda düzenlenen atölye çalışmasıyla kadın çalışanların sahip oldukları haklara dikkat çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, fabrikalarda çalışan kadınların bireysel deneyimlerini görünür kılmak ve kolektif bir anlatıya dönüştürerek sanatsal üretim yoluyla ifade etmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Kolektif İz Projesi"ni tüm hızıyla sürdürüyor.

Proje kapsamında ÜÇGE fabrikasında çalışan kadınların katılımıyla "Hak Çemberi Atölyesi" düzenlendi. Atölyede "eşit işe, eşit ücret" ilkesi, güvenceli çalışma hakkı, ev içi emeğin ve bakım sorumluluklarının görünmezliği gibi başlıklar ele alındı.

Yaratıcı drama teknikleri, rol alma ve bedensel ifade yöntemleriyle desteklenen atölye sürecinde katılımcılar, kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak ekonomik hakları tartışma imkanı buldu.

Atölyelerde ayrıca, 1911 yılında yaşanan ve kadın işçilerin emek mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen Triangle Gömlek Fabrikası yangını hatırlatılarak, 8 Mart'ın tarihsel arka planına işaret edildi.

Kadın çalışanlar, atölye sonunda ekonomik haklar ve eşitlik temalarına ilişkin duygu ve düşüncelerini söz, simge ve görsellerle ifade ederek kolektif bir sanatsal üretim ortaya koydu.

Ortaya çıkan eserler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik alanlarında ve belediyenin uygun kamusal mekanlarında sergilenecek.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 8 Mart, Güncel, Sanat, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.