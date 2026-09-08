Bursa'da kaldırımdaki paletle kapatılmış rögara düşen çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da kaldırımdaki paletle kapatılmış rögara düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Bursa\'da kaldırımdaki paletle kapatılmış rögara düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Nilüfer'de kaldırımda yürürken, üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düşen 12 yaşındaki Kerem Aziz Y. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayağında hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

BURSA'da, kaldırımda yürüdüğü sırada üstü paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düşen Kerem Aziz Y. (12), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Palandöken Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kerem Aziz Y., iddiaya göre üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düştü. Çocuğun yardım çığlığını duyanların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince rögardan çıkarılan çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kerem Aziz Y.'nin, ayağında hafif sıyrıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bursa Nilüfer, Acil Durum, İtfaiye, Güncel, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaldırımdaki paletle kapatılmış rögara düşen çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:04:49. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kaldırımdaki paletle kapatılmış rögara düşen çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement