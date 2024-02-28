Bursa\'da Kamu Kurumu ve İş Yerinden Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

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Bursa'da kamu kurumu ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan ve kovalamaca sırasında 1'i tırmandığı ağaçta yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezinden çelik kasa hırsızlığı ile Yiğitler Mahallesi'nde aile sağlığı merkezindeki doktorların bilgisayar ve cep telefonlarının çalınması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların benzer suçlardan sabıkası bulunan Emre T. (20), Ahmet A. (26) ve Berat Ç. (22) olduğunu belirledi.

Merkez Yıldırım ilçesinde ekipleri görünce kaçmaya çalışan şüphelilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Zanlılardan biri tırmandığı ağaçta, diğerleri de sokakta yakalandı.

Tırmandığı ağaçta görüntülenen şüpheli ile diğer 2 kişi, gözaltına alınmalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.