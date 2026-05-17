Bursa'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Bursa'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

17.05.2026 16:16
Osmangazi'deki köprülü kavşakta devrilen kamyonette 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde köprülü kavşakta 3 metre yüksekten devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nden Namık Kemal Caddesi istikametine seyir halindeki S.S. idaresindeki 16 ASM 038 plakalı kamyonet, Büyükşehir Belediye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Üzerinde ev taşıma asansörü bulunan kamyonet de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:41:24.
