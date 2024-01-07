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Bursa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı
07.01.2024 - 23:57,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'dan Yalova istikametine giden Y.E. (21) idaresindeki 03 VA 302 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen M.H. (30) yönetimindeki 35 BKS 371 plakalı tıra yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kamyonet, bariyere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Y.E, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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