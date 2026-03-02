Bursa'da Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı - Son Dakika
Bursa'da Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı

Bursa\'da Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı
02.03.2026 15:04
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kamyonet, karşıdan gelen belediye otobüsüne yol vermek isterken park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından kamyonet sürücüsünün kazayı ardından uzaklaştığı, daha sonra zararları karşılayacağını belirttiği öğrenildi.

BURSA'da yol vermek isterken park halindeki aracı fark etmeyen şoförün kullandığı kamyonet, otomobile çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen kamyonetin şoförü, karşı yönden gelen belediye otobüsüne yol vermek için manevra yaptı. Bu sırada yol kenarında park halindeki otomobili fark etmeyen şoförün kullandığı kamyonet, araca çarptı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan kazanın ardından kamyonet sürücüsünün uzaklaştığı, daha sonra şikayet üzerine otomobildeki zararı karşılayacağını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Bursa'da Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı

Bursa'da Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı
