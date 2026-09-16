Bursa\'da kaputu açık otomobilin motoru üzerinde giden kişi kamerada

Bursa'da kaputu açık otomobilin motoru üzerinde giden kişi kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaputu açık otomobilin motorunun üzerinde bir kişinin gittiği anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motorun üstündeki kişinin ne yaptığı anlaşılamadı.
BURSA'da bir kişinin kaputu açık olan otomobilin motorunun üzerinde gittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, açık olan kaputun içinde, motorun üstünde bir kişinin bulunduğu halde sol şeritte ilerledi. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motorun üstündeki kişinin ne yaptığı anlaşılamadı.
Kaynak: DHA
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