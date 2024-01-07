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Bursa'da Kar Maskeli Şüpheliler Tarafından Soyulan Kuyumcunun Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da Kar Maskeli Şüpheliler Tarafından Soyulan Kuyumcunun Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerinde, kar maskeli 4 şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve yaklaşık 500 bin liralık altını çaldığı görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa\'da Kar Maskeli Şüpheliler Tarafından Soyulan Kuyumcunun Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
07.01.2024 - 11:41,
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kar maskeli 4 şüpheli tarafından soyulan kuyumcunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanındaki hırsızlık olayının yer aldığı görüntülerde, 1 şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra demir kesme aletiyle kepenk kilidini kesip camı kırdığı, ardından 2 şüphelinin daha arkasından gelip kuyumcu dükkanına girdiği görülüyor.

Şüphelilerin ellerindeki çuvala ziynet eşyası ve altınları koyup kaçtığı anlar da kayıtlar da yer alıyor.

Yaklaşık 38 saniyede gerçekleşen hırsızlık olayında 500 bin liralık altının çalındığı tespit edildi.

Cuma günü meydana gelen olayda, otomobille caddeye gelen 4 kişiden 3'ü kuyumcu dükkanındaki yaklaşık 500 bin liralık altını çuvala koyup kaçmıştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bursa'da Kar Maskeli Şüpheliler Tarafından Soyulan Kuyumcunun Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Kar Maskeli Şüpheliler Tarafından Soyulan Kuyumcunun Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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