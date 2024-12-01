Bursa\'da Karanlık Gökyüzü Parkları Semineri Düzenlendi

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Karanlık Gökyüzü Parkları semineri gökyüzüne ışık tuttu

BURSA - Bursa'da Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK), "Karanlık Gökyüzü Parkları" adlı seminer gerçekleştirdi.

Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde "Karanlık Gökyüzü Parkları" adlı seminer gerçekleştirdi. Yüksek Astronom'un konuşmacı olarak yer aldığı seminer, Bursalı astronom meraklıları tarafından ilgi ile takip edildi.

Bilim ve sanatın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Yüksek Astronom Fevzi Çetin, "Gökyüzü Karanlık Parkları çalışmasında bizzat bulunduk, dolayısıyla ilk aşamasından beri olayın içersindeyiz ve bunla ilgili de burada bir sunum yapacağız. Bursa Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü toplumda bilimi yaygınlaştırmak amacı ile kurulan bir kulüp. Bunu için belediyeler ile protokoller yaparak çeşitli etkinlikler yapıyor bilimi ücra köşelere köyler, kasabalara daha çok şehrin dışındaki alanlara yönlendiriyor. Ülkemizde bilimin ön plana çıkması bilime sanata daha çok değer verilmesi bu alanlardaki çalışmaların desteklenmesi amatör kulüplerin daha çok kişi tarafından sahiplenilmesini istiyoruz. Şehirler karanlık gökyüzü aydınlık olsun, gökyüzü bizim için önemli onun için çalışmalarımızı ona göre yapmamız lazım ve ışık kirliliğine karşı duyarlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.