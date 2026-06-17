Bursa'da Katı Atık Yönetimi İmar Planı Kabul Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Katı Atık Yönetimi İmar Planı Kabul Edildi

17.06.2026 09:08  Güncelleme: 09:34
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Nilüfer ilçesinde yapılması planlanan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Bertaraf Tesisi'nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planını kabul etti. Çevreye zararsız şekilde projelendirilecek tesis, kentin atık yönetimi altyapısını güçlendirecek.

(BURSA)- Bursa'nın gelecekteki atık yönetimi ihtiyacına hizmet edecek Bursa Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Bertaraf Tesisi'ne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayı ikinci toplantısı, Meclis İkinci Başkan Vekili ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek oylandığı toplantıda, Bursa'nın bugünü ve geleceğine hizmet etmesi planlanan Bursa Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Bertaraf Tesisi'ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da mahkeme kararında belirtilen teknik düzenlemelerin tamamlanmasının ardından görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Nilüfer ilçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallesi'nde Katı Atık Tesisleri Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

İLERLEME RAPORLARI HAZIRLANACAK

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kuruçeşme mevkiinde etrafı tamamen maden ocaklarıyla çevrili alanda yapılacak Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi, çevreye hiçbir zararı olmayacak şekilde projelendirilecek. Halk sağlığının korunması, çevresel risklerin azaltılması ve kentin uzun vadeli atık yönetimi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla planlanan tesis, Bursa'nın artan nüfusu ve atık miktarı karşısında çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek kırılganlıkların giderilmesine katkı sağlayacak. Planın askı ve yasal itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşmesiyle birlikte ÇED süreci kapsamında ilerleme raporları hazırlanacak. Tesisin yapımına yönelik izin süreçleri ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Katı Atık Yönetimi İmar Planı Kabul Edildi - Son Dakika

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