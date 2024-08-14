Bursa\'da kaza: 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Gazi Mahallesi FSM Caddesi üzeri, Fatih Camii önünde meydana geldi.
Adem Ö'nün kullandığı 06 EDL 37 plakalı araç FSM Caddesi üzerinde seyrederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.
Kaza sonrası ağaç devrildi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile birlikte 4 kişinin yaralandığı belirlenirken 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.
Yaralılar tedavi edilmek üzere Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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