Bursa'da Kaza: 4 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde cipin çarparak sürüklediği otomobilin kaldırıma çıkarak durduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde Paşaören ile Hicran sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hicran Sokak'ta seyir halinde olan Aylin Y. (44) yönetimindeki 16 LVU 58 plakalı cip, Paşaören Sokak'tan çıkan Vedat Ç.'nin (28) kullandığı 48 DG 673 plakalı otomobile yandan çarpıp sürükledi. 5 metre sürüklenen otomobil kaldırıma çıkarak dururken, sürücüler ile cipteki Ayşe Ç. (43) ve otomobildeki Ayişe Ç. (66) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),