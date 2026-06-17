Bursa\'da Kaza: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın bahçesine düşen ve arka kısmı kaldırımda asılı kalan otomobildeki anne ile 2 çocuğu yaralandı. Çevredekiler, gözyaşlarına boğulan çocukları sakinleştirmek için seferber oldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. B.K. (36) idaresindeki 16 BKD 435 plakalı otomobil, iddiaya göre; kontrolden çıkıp, kaldırımı da aşarak bir apartmanın bahçesine düştü. Otomobilin arka kısmı kaldırımda asılı kalırken, sürücü anne ile araçta bulunan 3 çocuğundan 2'si yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile 2 oğlunun ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, vatandaşlar ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.