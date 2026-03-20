Bursa\'da Kaza Kamera Kayıtlarına Yansıdı

KAZA KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Aslan Demir'in (20) hayatını kaybettiği, İmran S. (18) ile Mert C.'nin (19) yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağ şeritte ilerleyen otomobilin, bir anda hızlanıp kayarak beton reklam panosuna çarptığı görüldü. Otomobilin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu ön sağ koltukta oturan kişinin araçtan çıkıp, kaldırıma yürüdüğü anlar da kameraya yansıdı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),