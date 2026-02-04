Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları'na Yoğun İlgi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları'ndan bugüne kadar yaklaşık 350 bin kişi faydalandı, 8 binden fazla yemek ise ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; Merinos Parkı, Vatan ve Yiğitler mahallelerindeki Kent Lokantaları'yla vatandaşların uygun fiyata ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesini sağlıyor. Hijyenik koşullarda hazırlanmış, besleyici ve lezzetli 4 kap yemek, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 80 TL'den sunuluyor. Açıldıkları günden itibaren Kent Lokantaları'ndan yaklaşık 350 bin kişi faydalandı. Ayrıca 8 binden fazla askıda yemek bırakıldı.

Kent lokantalarından faydalanan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, kent genelinde lokanta sayısının artırılmasını talep etti.