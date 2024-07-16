Bursa'da Kereste İmalathanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Kereste İmalathanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa\'da Kereste İmalathanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan kereste imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BUSKİ ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ise ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

16.07.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Dumandan etkilendiği öğrenilen 2 itfaiye eri ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Yenişehir, İtfaiye, Buski, Bursa, Olay, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kereste İmalathanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:09 İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
18:57 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 19:50:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kereste İmalathanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement