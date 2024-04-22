Bursa'da Kiracı Tarafından İş Yeri Sahibi Silahla Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Kiracı Tarafından İş Yeri Sahibi Silahla Yaralandı

Bursa\'da Kiracı Tarafından İş Yeri Sahibi Silahla Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir market işletmecisi ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kiracı, iş yeri sahibine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırılırken, şüpheli kiracı ise gözaltına alındı.

22.04.2024 02:53
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kiracısı tarafından silahla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi 3. Yiğit Sokak'ta market işletmecisi Ahmet K. ile iş yeri sahibi Aykut Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tartışma esnasında kiracı Ahmet K. yanında bulunan tabancayla iş yeri sahibi Aykut Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ahmet K. ise mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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