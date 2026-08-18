Bursa'da Kız İsteme Eğlencesinde Panik - Son Dakika
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Bursa'da Kız İsteme Eğlencesinde Panik

Bursa\'da Kız İsteme Eğlencesinde Panik
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Havai fişekler davetlilerin olduğu alana düştü, panik yaşandı ama yaralanan olmadı.

BURSA'da kız isteme eğlencesinde atılan havai fişekler, davetlilerin bulunduğu bölgeye düştü. Konuklar panik içinde etrafa kaçışırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kız isteme töreninin ardından sokakta gerçekleştirilen eğlencede zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin bulunduğu bölgeye düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından eğlence, kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kız İsteme Eğlencesinde Panik - Son Dakika

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