Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Komşu Kavgası: Dükkan Önüne Duvar Örüldü

07.04.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir oto lastik dükkanının önüne komşusu tarafından duvar örüldü, iş durma noktasına geldi.

BURSA'da, A.T., 'yer meselesi' yüzünden tartıştığı komşusu oto lastik dükkanı işletmecisi Bora Yalım'ın dükkanın önüne tuğladan duvar örüp, önüne de konteyner koydu. Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve 3 kişiye ait olduğunu söyleyerek, "Ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Kiramızı ödeyemeyecek hale geldik" dedi.

Olay, Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Oto lastik işletmecisi Bora Yalım ile komşusu A.T. arasında 'yer meselesi' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.T., bir inşaat firmasıyla anlaşarak iş yerinin önüne tuğladan duvar ördürüp, önüne konteyner koydurdu. Dükkanın girişinin kapatılmasıyla işletme faaliyetleri durma noktasına geldi.

'ARACIMI BİLE ÇIKARAMIYORUM'

Yaşanan duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Bora Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve 3 kişiye ait olduğunu söyleyerek, "Kendisi bize tepki olsun diye böyle bir şey yaptı. Dükkanımızın önünü kapattı. Kira ödeyemeyecek hale geldik. Aracım 6 gündür içeride duruyor, onu da çıkaramıyorum. Resmen ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Yetkililerin bu olaya el atmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:21:21. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.