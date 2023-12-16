 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı

Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkarak önce metro duvarına, ardından da istasyonun yanındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Bursa\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı
16.12.2023 - 05:51,  Güncelleme: 05:53
Abone Ol

BURSA'da kontrolden çıkan otomobil önce metro duvarına, ardından da istasyonun yanındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Çağdaş Güzel, yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Karaman Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Mudanya istikametine seyreden Çağdaş Güzel idaresindeki 16 DZ 833 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Metro duvarına vurarak savrulan otomobil, Karaman İstasyonu'nun yanında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler otomobilde sıkışan sürücüye yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Güzel'i kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yaralı olarak kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Güzel'in bacağında kırıklar bulunduğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından aksayan trafik, normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karaman, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika


00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44
Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü

Son Dakika
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus, Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 05:55:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement