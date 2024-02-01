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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Polis Aracı Maketine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Polis Aracı Maketine Çarptı: 2 Yaralı

Bursa\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Polis Aracı Maketine Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

01.02.2024 08:55
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Umutcan C. (25) idaresindeki 58 EL 571 plakalı otomobil, Bursa- Yalova kara yolu Orhangazi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta bulunan Can M. (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Orhangazi, Yalova, Bursa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Polis Aracı Maketine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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