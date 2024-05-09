Bursa\'da Konut Satışı Dolandırıcılığı Davası Devam Ediyor

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Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla hakkında dava açılan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet D. ve Emin A, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve mağdurlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki avukatı, müvekkillerinin zararının giderilmediğini belirterek şikayetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

İddia makamı esas hakkında mütalaasında, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er kez ayrı ayrı cezalandırılmasını ve bazı müştekilerin zararlarını gidermeye yönelik kastları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mütalaayı kabul etmediğini ifade eden Emin A, zararları gidermeye çalıştıklarını ancak müştekilerin kabul etmediğini öne sürdü.

Ahmet D. de müştekilerin yatırılan paraları iade ettiğini belirterek zararlarını gidermek istediğini yineledi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, katılan vekilinden belirlenen zararların yatırılması için hesap bilgilerini paylaşmasını isteyerek duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde 2021 yılında bir inşaat firmasından daire almak için sözleşme yapan 6 kişi, daireler teslim edilmediği ve farklı kişilere satıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. İnşaat firması sahibi Emin A. ve dairelerin satışını yapan Ahmet D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklar hakkında 32 müştekinin şikayeti üzerine aynı suçtan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da sürüyor.