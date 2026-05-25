Bursa'da Bayram Boyunca Ulaşım Ücretsiz Olacak

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 27 Mayıs Çarşama günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.59'a kadar BursaRay, tramvay ve tüm otobüslerin BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını açıkladı. Uygulama, kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.

Arife günü ile bayramın dört günü boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. 10.15 ile 18.30 saatleri arasında saatte bir karşılıklı olarak yapılacak seferlerle vatandaşlar; Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy mezarlıklarına ücretsiz taşınacak.