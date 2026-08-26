Bursa'da Kurtarma Anı Kamerada
75 yaşındaki Yaşar Kumaş, ormanda kayalıklardan düşüp mahsur kaldı. Kurtarma anları görüntülendi.
KURTARMA ANI KAMERADA
Bursa'da yürüyüş yapmak için gittiği ormanda dengesini kaybedip kayalıklardan düşünce ayağı kırılarak mahsur kalan Yaşar Kumaş'ın (75) kurtarıldığı anlar, ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; AFAD, UMKE ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin sarp ve dik arazideki Kumaş'a ulaşıp, ilk müdahalesini yaparak ambulansa taşıdıkları anlar yer aldı.
Yiğithan HÜYÜK-Cennet PORSUK/BURSA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kurtarma Anı Kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?