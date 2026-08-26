Bursa\'da Kurtarma Anı Kamerada

KURTARMA ANI KAMERADA

Bursa'da yürüyüş yapmak için gittiği ormanda dengesini kaybedip kayalıklardan düşünce ayağı kırılarak mahsur kalan Yaşar Kumaş'ın (75) kurtarıldığı anlar, ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; AFAD, UMKE ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin sarp ve dik arazideki Kumaş'a ulaşıp, ilk müdahalesini yaparak ambulansa taşıdıkları anlar yer aldı.

Yiğithan HÜYÜK-Cennet PORSUK/BURSA,