Bursa\'da Kuzen Cinayeti

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kuzeni A.B (52) ile tartışan Seyfi Baylar (75), daha sonra bindiği traktörle bölgeden uzaklaşırken silahlı saldırıya uğradı. Tüfekle vurulan Baylar hayatını kaybederken, şüpheli kuzen tutuklandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfi Baylar, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu A.B.'nin bağ evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın Baylar, evine gitmek üzere traktöre bindi. Bu sırada A.B., kuzeni Baylar'ın tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seyfi Baylar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Baylar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.B., Narlıca Mahallesi'nde saklandığı adreste jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.