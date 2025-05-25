BURSA'da lastiği patlayan otomobil, karşı şeride geçti. O anlar, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden otomobilin bir anda lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. O anlar ise kazadan kıl payı kurtulan başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Lastik Patladı, Kaza Kıl Payı Kurtarıldı - Son Dakika
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