Bursa'da Lgs'ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 13 Haziran Cumartesi günü, Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavı'na girecek öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, LGS'ye girecek öğrencilere toplu ulaşım hizmetini ücretsiz sunacak. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, tüm öğrencilerin LGS heyecanını paylaştıklarını belirterek, "13 Haziran Cumartesi günü sınav giriş belgesini ibraz eden öğrencilerimiz; saat 17.00'ye kadar BursaRay, tramvay ve otobüslerimizden ücretsiz yararlanabilecek. Emeklerinizin güzel sonuçlara dönüşmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.