Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, asfaltta su birikintileri oluştu. Yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınları yaşandı.
Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yollar adeta göle döndü.
Kuvvetli fırtına sebebiyle dalgaların metrelerce yükseldiği Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde taşkınlar yaşandı, Sahil Yolu'nda denizle kara birleşti.
Yollardaki su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Lodos ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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