Bursa'da Lokanta Minibüslerine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Lokanta Minibüslerine Operasyon

Bursa\'da Lokanta Minibüslerine Operasyon

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, kaldırımları işgal eden lokanta minibüslerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sağlık ve çevre tehditleri nedeniyle minibüsler kaldırılırken, halk sağlığı için denetimlerin süreceği belirtildi.

28.02.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lokanta minibüslere operasyon

Bursa'da "Kaldırımda Sokak Yemekleri"ne sabah operasyonu

BURSA - Nilüfer ilçesinin 23 Nisan Mahallesi'nde kaldırımları işgal ederek yemek hizmeti sunan minibüsler onlarca polis ve zabıtanın görev aldığı operasyonla kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde büyükşehir ve ilçe zabıta müdürlüğü ekipleri, kokoreç, sucuk ve kebap gibi yemeklerle hem tüketici sağlığını tehdit eden hem de çevre ve görüntü kirliliğine yol açan minibüsleri polis desteğiyle kaldırdı.

Kebapta ne eti kullandıkları bilinmeyen, sucuk ve kokoreç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek ürünleri denetimsiz tüketiciye sunan, vergi ve kira ücreti ödemedikleri için haksız rekabete yol açan "lokanta minibüs"ler için Bursa Büyükşehir ve Nilüfer belediyeleri ortak harekete geçti.

23 Nisan Mahallesi kavşağında bugüne kadar birçok kez uyarılan minibüslerin sahipleri, kendilerine gösterilen yerlere gitmeyince zabıta ekipleri, sabah saatlerinde onlarca polisin desteğiyle operasyona başladı.

Sahiplerinin direnmelerine ve gerginlik yaşanmasına rağmen ekipler, çekiciler yardımıyla birbirine yakın iki noktada bulunan minibüsleri kaldırdı.

Zabıta görevlileri, bugüne kadar birçok kez uyardıklarını, kendilerine Nilüfer'deki pazar yerlerinde ücretsiz yer vermelerine rağmen kaldırım işgalini sürdüklerini belirterek, "23 Nisan Mahallesi'nde bu konuda çok şikayet aldık. Çevreye yayılan kötü koku, görüntü kirliliği, halk sağlığını tehdit gibi birçok olumsuzluk barındıran bu kaldırım işgali lokanta minibüslere izin vermeyeceğiz. Halk ve çevre sağlığı için, temiz Nilüfer ve temiz Bursa için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Genellikle akşam ve gece saatlerinde açık olan bu yerler, kokoreç, sucuk ekmek, kebap gibi et ürünlerini ızgarada yaparak sunuyor. Bütün lokanta ve restaronlar denetimden geçerken bu yerler ne kullandığı bilinmeyen ürünlerle gıda zehirlenmelerine yol açabilecek riskler barındırıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Zabıta, Güncel, Sağlık, Çevre, Hukuk, Yaşam, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Lokanta Minibüslerine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:55 Bugün son gün Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak Bugün son gün! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Lokanta Minibüslerine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.