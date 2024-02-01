Bursa\'da Mesleki Eğitim Merkezi\'nde Mesleki Eğitim Şubesi Açıldı

Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı öğrencilerinin iş yerinde eğitimi kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir firmada mesleki eğitim şubesinin açılışı gerçekleştirildi.
Mesleki eğitim şubesinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Soylu Kalıp Genel Müdürü Emre Çakmak ve protokol üyeleri katıldı.
Açılışın ardından Sezer ile beraberindekiler, fabrikayı gezerek üretim ve yapılan çalışmalar hakkında Çakmak ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Sezer ve Çakmak, daha sonra mesleki eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul-sanayi iş birliği çerçevesinde ilk ve tek olan proje kapsamında, öğrencilere 5 gün iş yerinde eğitim programı uygulanarak sanayiye nitelikli iş gücü sağlanacak ve istihdam arttırılacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolü ve pavyon dansıyla günlerdir konuşulan ve vatandaşları ikiye bölen Hazar Ergüçlü, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" diyerek gönderme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi'nde Mesleki Eğitim Şubesi Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?