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Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi'nde Mesleki Eğitim Şubesi Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi'nde Mesleki Eğitim Şubesi Açıldı

Bursa\'da Mesleki Eğitim Merkezi\'nde Mesleki Eğitim Şubesi Açıldı

Bursa'da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir firmada mesleki eğitim şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Soylu Kalıp Genel Müdürü Emre Çakmak ve protokol üyeleri katıldı. Proje kapsamında öğrencilere iş yerinde eğitim programı uygulanarak sanayiye nitelikli iş gücü sağlanacak ve istihdam arttırılacak.

01.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:43
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Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı öğrencilerinin iş yerinde eğitimi kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir firmada mesleki eğitim şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Mesleki eğitim şubesinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Soylu Kalıp Genel Müdürü Emre Çakmak ve protokol üyeleri katıldı.

Açılışın ardından Sezer ile beraberindekiler, fabrikayı gezerek üretim ve yapılan çalışmalar hakkında Çakmak ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sezer ve Çakmak, daha sonra mesleki eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul-sanayi iş birliği çerçevesinde ilk ve tek olan proje kapsamında, öğrencilere 5 gün iş yerinde eğitim programı uygulanarak sanayiye nitelikli iş gücü sağlanacak ve istihdam arttırılacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi'nde Mesleki Eğitim Şubesi Açıldı - Son Dakika
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