 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Metroda Tacizciye Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Metroda Tacizciye Hapis Cezası

Bursa'da metroda bir kadını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bursa\'da Metroda Tacizciye Hapis Cezası
22.01.2024 - 14:21,
Abone Ol

Bursa'da metroda bir kadını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre E. ve avukatı katıldı. Yaralanan Deniz T. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Önceki celse verdiği mütalaayı tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanarak "kasten öldürmeye teşebbüs"ten cezalandırılmasını istedi.

İlk celse mahkemeye karşı değil tanıklara tepki gösterdiğini savunan Emre E, heyetten özür diledi.

Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Takdir mahkemenindir, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını, yaralanmanın ağırlığını gözeterek ve haksız tahrik hükümleri uygulayarak 8 yıl 3 aya düşürdü.

Sanık avukatı Erdal Yıldız, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemin öldürme değil yaralama olduğunu ve haksız tahrik hükümlerinin en alt sınırdan uygulandığını ifade etti.

Yıldız, iyi hal indiriminin uygulanmaması nedeniyle kararı istinafa taşıyacaklarını dile getirdi.

BursaRay'ın Üniversite- Kestel seferini yapan vagonunda 16 Eylül 2022'de Emre E. (24), bir kadını taciz ettiğini öne sürdüğü Deniz T'yi (32) bıçakla yaraladıktan sonra Nilüfer ilçesindeki Ataevler İstasyonu'nda duran metrodan inerek kaçmıştı. Yaralanan Deniz T. hastaneye kaldırılmış, polis ekiplerince yakalanan ve hakimlikçe tutuklanan Emre E. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bursa, Mahkeme, Yargı, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Metroda Tacizciye Hapis Cezası - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Metroda Tacizciye Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement