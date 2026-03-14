Bursa\'da Metruk Binada Yangın

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi Kuruçeşme Sokak'taki 2 katlı metruk binanın çatında çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, metruk binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
