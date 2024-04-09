Bursa'da Mezarlık Ziyaretine Giden 2 Kadın Otomobil Kazasında Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Mezarlık Ziyaretine Giden 2 Kadın Otomobil Kazasında Yaralandı

Bursa\'da Mezarlık Ziyaretine Giden 2 Kadın Otomobil Kazasında Yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde mezarlık ziyaretine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kadın, hastaneye kaldırıldı. Ayşe Özlü ile yeğeni Medine Münevver Durdu'ya, Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

09.04.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
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Bursa'nın Kestel ilçesinde mezarlık ziyaretine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kadın, hastaneye kaldırıldı.

Bursa- Ankara yolu Ümitalan mevkisinde mezarlık ziyareti için yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Özlü ile yeğeni Medine Münevver Durdu'ya, Ankara istikametine seyir halinde olan H.G. idaresindeki 16 BCA 340 plakalı otomobil çarptı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özlü ile Durdu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Mezarlık Ziyaretine Giden 2 Kadın Otomobil Kazasında Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Mezarlık Ziyaretine Giden 2 Kadın Otomobil Kazasında Yaralandı - Son Dakika
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