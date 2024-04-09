Bursa'nın Kestel ilçesinde mezarlık ziyaretine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kadın, hastaneye kaldırıldı.
Bursa- Ankara yolu Ümitalan mevkisinde mezarlık ziyareti için yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Özlü ile yeğeni Medine Münevver Durdu'ya, Ankara istikametine seyir halinde olan H.G. idaresindeki 16 BCA 340 plakalı otomobil çarptı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özlü ile Durdu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Mezarlık Ziyaretine Giden 2 Kadın Otomobil Kazasında Yaralandı - Son Dakika
Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda, Sağgöze köyü kırsalında 53 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan N.Ç, işlemlerinin ardından Çanakkale Açık Cezaevi'ne konuldu.
Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
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