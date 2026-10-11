Bursa\'da motosiklet elektrik panosuna çarparak devrildi, 26 yaşındaki sürücü öldü

BURSA'da kaldırıma ve elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü Kağan Gergil (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kağan Gergil'in kontrolünü yitirdiği 16 ATG 643 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Motosikletin altında kalan Gergil'i görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gergil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gergil'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.