Bursa'da motosiklet elektrik panosuna çarparak devrildi, 26 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet elektrik panosuna çarparak devrildi, 26 yaşındaki sürücü öldü

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Bursa\'da motosiklet elektrik panosuna çarparak devrildi, 26 yaşındaki sürücü öldü
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Bursa Nilüfer'de 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü, iddiaya göre kaldırıma çarpan motosikletin metrelerce savrulup elektrik panosuna çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

BURSA'da kaldırıma ve elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü Kağan Gergil (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kağan Gergil'in kontrolünü yitirdiği 16 ATG 643 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Motosikletin altında kalan Gergil'i görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gergil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gergil'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet elektrik panosuna çarparak devrildi, 26 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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