Bursa'da motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet hırsızı yakalandı

Bursa\'da motosiklet hırsızı yakalandı

Bursa'da 36 suç kaydı bulunan K.E., çaldığı motosikletleri metruk bir binanın bahçesine sakladıktan sonra polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçış anları sonrasında tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

30.08.2024 11:14
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BURSA'da, çaldığı motosikletleri metruk binanın bahçesine saklayan K.E. (36), kendisini takip eden polisi karşısında görünce, çaldığı bir başka motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Kaçış anı güvenlik kamerasına yansırken, 36 suç kaydı olduğu belirlenen K.E. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalınan kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Suçun işlendiği mahallede güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin 36 ayrı suçtan kaydı bulunan K.E. olduğunu belirledi. Polis K.E.'yi, çaldığı bir başka motosikleti saklamak için metruk bir binanın bahçesine üzerini çalı çırpıyla kapatıp saklarken buldu. Ekipleri karşısında görünce çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, kısa sürede yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyette işlemleri tamamlanan K.E., 'Hırsızlık' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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