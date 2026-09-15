Bursa'da motosiklet kamyona çarptı, sürücü kurtarılamadı
Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda motosiklet, Kılıç Kavşağı yakınında kamyona çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda seyreden S.D. idaresindeki 34 HGN 295 plakalı motosiklet, Kılıç Kavşağı yakınında önünde seyreden 16 AJC 810 plakalı kamyona çarptı.
Ağır yaralanan S.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Motosiklet sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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