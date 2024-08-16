Bursa'da Motosiklet Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü tutuklandı.

16.08.2024 15:49
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortabağlar Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Seven'e (75), Oktay Efe B. (18) idaresindeki 16 BHL 341 plakalı motosiklet çarptı.

Seven'in ağır yaralandığı kazada, sürücü ve arkasındaki kişi çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarının ardından kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı, sürücü ile arkasında kişinin düştükten sonra yerden kalktığı görülüyor.

Kaynak: AA

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