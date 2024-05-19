Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Bursa\'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada, Şükrü Mert S. ve Serkan Ç. isimli sürücülerin motosikletleri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

19.05.2024 15:31
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Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyreden Şükrü Mert S. (34) idaresindeki 41 AEH 490 plakalı motosiklet ile Serkan Ç'nin (34) kullandığı 34 DOR 044 plakalı motosiklet Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücüler, yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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