 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde lastiği patlayan kamyonetin sol şeride park etmesi sonucu motosiklet sürücüsü Efe Belin, kamyonete çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Belin'in öldüğünü belirlerken, kamyonet sürücüsü E.K ise hastaneye sevk edildi.

Bursa\'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
17.01.2024 - 19:19,  Güncelleme: 19:23
Abone Ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde lastiği patladığı için sol şeride parkeden kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda seyir halinde olan 16 YZ 009 plakalı kamyonet sürücüsü E.K, iddiaya göre lastiği patlayan kamyoneti sol şeride park edip kamyonetten indi.

Aynı istikamette seyreden 17 RB 361 plakalı motosiklet sürücüsü Efe Belin (16) E.K'ya çarptıktan sonra kamyonet ile bariyerler arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri Belin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, E.K'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Efe Belin, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Konseyi, Osmangazi, Bursa, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement